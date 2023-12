Weer zinkt schip van Jogo Logistics op Bovenschelde

Op de Bovenschelde is rond 12.15 uur een binnenvaartschip Jogo geplooid en daarna gezonken. Het schip vervoerde steenslag. De drie opvarenden konden op tijd van boord komen. Het scheepvaartverkeer is gestremd. Het is de tweede keer in korte tijd dat een schip van Jogo Logistics zinkt. In augustus verdronk de schipper.

Het incident gebeurde in de buurt van Zevergem en Schelderode. H et scheepvaartverkeer in de omgeving van Merelbeke ligt stil. ‘De schepen kunnen stroomafwaarts niet verder, in de andere richting worden alle schepen al geïnformeerd over het ongeval ter hoogte van de sluis van Merelbeke’, zegt Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg. Een deel van de lading steenslag is wel in het water terechtgekomen.

Eigenaar Peter Joos bevestigt dat het om de om Jogo 4 gaat. ‘Het schip lig met de achterkant omhoog, dat kunt u ook zien op de foto’s. Verder wil ik nu niet reageren.’

De Vlaamse Waterweg is volop bezig met de voorbereidingen van de berging van het schip. De eigenaar van het schip is ter plaatse en bekijkt hoe de lading verder verwijderd kan worden. Dat zal waarschijnlijk morgen gebeuren.’

De schippers zijn vermoedelijk van boord gehaald door passerende spitsen.

Op 7 augustus zonk de Jogo 2. Deze was ook geladen met steen. Dat schip kapseisde. Ooggetuigen vertelden toen Schuttevaer dat het schip de avond voor de reis was leeggepompt. De Waalse schipper kwam bij dat ongeluk om het leven.

Flows.be was de eerste die het nieuws bracht dat het om een schip van Jogo ging.