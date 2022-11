Pioneering Spirit: De lichten gaan nooit uit op het grootste werkschip ter wereld

Binnenkijken op uniek schip

Het installeren en verwijderen van jackets en topsides van offshore-platformen, het leggen van pijpleidingen en accommodatie bieden aan meer dan 500 bemanningsleden. Allseas’ Pioneering Spirit is indrukwekkend, niet alleen om te zien, maar vooral om waar het grootste werkschip ter wereld toe in staat is. Het schip ligt voor de winter in de Prinses Alexiahaven in Rotterdam.