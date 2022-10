‘Twee Eiffeltorens’ op zee: Heerema’s Sleipnir zet nieuw wereldrecord

De Sleipnir van Heerema heeft een nieuw wereldrecord gevestigd. Het kraanschip tilde een 17.000 ton wegende bovenbouw van een offshore-platform. Het is de zwaarste kraanlift ooit op zee uitgevoerd en gebeurde in het Tyra Field, voor de Deense kust.

De bovenbouw kwam 3 oktober aan in Tyra Field. De 47 meter hoge staalconstructie werd vanuit Indonesië aangevoerd met het zware-ladingschip GPO Emerald. De Sleipnir, met aan boord 260 man personeel, tilde de bovenbouw schijnbaar moeiteloos van het schip.

Vanwege de goede omstandigheden ging het hijsen van de 17.000 ton, het gewicht van twee Eiffeltorens, vrij soepel. Een dag na aankomst was de bovenbouw geplaatst, daarmee was de operatie vier dagen eerder dan gepland klaar.

Jarenlange voorbereiding

Zo snel als het ging, zo lang was de voorbereiding. Jarenlang hebben Heerema en Total Energies, exploitant van het gasveld in het Deense deel van de Noordzee, de lift gepland. De handleiding voor de operatie was honderden pagina’s dik.

Met het plaatsen van de bovenbouw op de fundatie is Tyra II bijna klaar om in gebruik te worden genomen. Er moeten nog twee bruggen én een gasfakkel worden geplaatst, maar de zwaarste horde is nu genomen.

