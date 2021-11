Dit zijn de 8 grootste cruiseschepen ter wereld Facebook

Twitter

Rotterdam 20 november 2021, 09:00

Het in 2021 opgeleverde Wonder of the Seas van Royal Caribbean is momenteel het allergrootste cruiseschip ter wereld. Met 362 meter en 236.857 gt verwijst het de Symphony of the Seas naar de tweede plek. In deze Top 8 is een strijd gaande tussen twee klassen schepen: Oasis-klasse van Royal Caribbean en Excellence-klasse van Carnival Corporation. Wie heeft de overhand? En staat de nieuwe Rotterdam VII ook in de lijst?

1 / 1 Wonder of the Seas: het grootste cruiseschip ter wereld. (Foto ANP / AFP) Wonder of the Seas: het grootste cruiseschip ter wereld. (Foto ANP / AFP)

1. Wonder of the Seas

Lengte: 362 meter

Grootte: 236.857 gt

Passagiers: 6988

Cruisemaatschappij: Royal Caribbean

Opgeleverd: 5 november 2021

Na twee jaar bouwen op de Franse werf Chantiers de l’Atlantique werd, met enige coronavertraging, de Wonder of the Seas 5 november opgeleverd. Het schip behoort tot de Oasis-klasse van Royal Caribbean. De schepen in deze klasse zijn elk uitgerust met drie Wärtsilä 12V46D motoren met een vermogen van 13.860 kW en driemaal Wärtsilä 16V46D van 18.480 kW per stuk. De schepen worden voortgestuwd met drie ABB azipods (20.000 kW) en vier Wärtsilä CT3500 thrusters van 5500 kW. De Wonder of the Seas heeft waarschijnlijk vergelijkbare technische specificaties. Het schip is 64 meter breed en heeft een diepgang van ruim 9 meter. Verspreid over de 18 dekken zijn er 2867 kamers. Aan boord is ook een park met meer dan 20.000 planten.

De 6988 passagiers en 2300 bemanningsleden moeten wel nog even wachten op de maidentrip. Daarmee wacht de cruisemaatschappij tot maart 2022, wanneer het nieuwe cruiseseizoen begint.

2. Symphony of the Seas

Lengte: 362 meter

Grootte: 228.081 gt

Passagiers: 6680

Cruisemaatschappij: Royal Caribbean

Opgeleverd: 9 juli 2017

Ook van Royal Caribbean en ook in de Oasis-klasse is de nummer 2 op de lijst. De Symphony of the Seas was bij oplevering in 2017 het grootste cruiseschip. Het schip heeft dezelfde lengte en breedte (362 x 46 meter) als Wonder of the Seas, maar een dek minder. De 17 dekken zorgen voor een tonnenmaat van 228.081 gt.

Het schip werd, net als nummer 1, gebouwd op de Chantiers de l’Atlantique scheepswerf in Saint Nazaire, Frankrijk. De bouw duurde twee jaar en kostte 1,2 miljard euro. Het schip werd in 2017 gedoopt in Miami.

3. Harmony of the Seas

Lengte: 362 meter

Grootte: 226.963 gt

Passagiers: 6687

Cruisemaatschappij: Royal Caribbean

Opgeleverd: 13 mei 2016

De Harmony of the Seas was van 2015 tot 2016 het grootste cruiseschip ter wereld. Totdat het zeekasteel van Royal Caribbean door haar zusterschip uit de Oasis-klasse werd ingehaald. Het schip is 362 meter lang en op de waterlijn 47 meter breed. Het schip heeft met 16 dekken, een dek minder dan de Symphony en twee minder dan de Wonder. De diepgang is ruim 9 meter.

Ook dit schip werd gebouwd op de bekende Franse werf. De kiellegging was op 9 mei 2014, het casco ging ruim een jaar later, op 19 juni 2015, te water en de oplevering was op 13 mei 2016. De Harmony of the Seas kan een topsnelheid halen van 23 knopen.

4. Allure of the Seas

Lengte: 360 meter

Grootte: 225.282 gt

Passagiers: 6780

Cruisemaatschappij: Royal Caribbean

Opgeleverd: 29 oktober 2010

In tegenstelling tot bovenstaande cruiseschepen werd Allure of the Seas niet gebouwd in Frankrijk, maar op de STX Europe-werf in het Finse Turku. Overigens was STX Europe tot en met 2016 ook de eigenaar van de Franse werf waar de jongste schepen van Royal Caribbean werden gebouwd.

Royal Caribbean bestelde het schip in 2006 en het werd uiteindelijk te water gelaten op 29 oktober 2010. De bouw kostte 775 miljoen euro.

Op de 16 passagiersdekken is plaats voor 6780 passagiers. Ze kunnen beschikken over 2706 scheepshutten.

5. Oasis of the Seas

Lengte: 360 meter

Grootte: 225.282 gt

Passagiers: 6780

Cruisemaatschappij: Royal Caribbean

Opgeleverd: 30 november 2009

Oasis of the Seas is een vrijwel identiek zusterschip van de Allure of the Seas. De schepen werden tegelijk besteld in Turku. De Oasis werd eerder opgeleverd, namelijk in 2009.

Met de bestelling van beide cruiseschepen begon Royal Caribbean Project Genesis. Doel was om in een klap de cruisewereld omver te blazen met schaalvergroting. Zoals uit deze lijst blijkt is dat de cruisemaatschappij aardig gelukt. Sinds de start van Project Genesis, waar alle schepen van de Oasis-klasse onder vallen, is geen ander schip groter geweest. Terwijl de bestelling voor Oasis en Allure al in 2006 werden gedaan.

6. Costa Smeralda

Lengte: 337 meter

Grootte: 185.010 gt

Passagiers: 6554

Cruisemaatschappij: Costa Cruises

Opgeleverd: 5 december 2019

De Costa Smeralda is om twee redenen speciaal. Het schip is het grootste cruiseschip dat niet van Royal Caribbean is, maar veel belangrijk is, dat ze het grootste cruiseschip is dat op LNG vaart en überhaupt pas het tweede cruiseschip is dat op LNG kan varen. Het schip heeft vier 16-cilinder MaK 16VM46DF motoren. Elke motor is goed voor 15.440 kW en daarmee is de maximale kracht 37.000 kW.

De Costa Smeralda is gebouwd op de werf van Meyer Turku, voorheen de STX Europe-werf. Daar begon de bouw op 4 juli 2018 en op 16 november 2019 kon ze aan haar proefvaarten beginnen. Op 5 december dat jaar werd ze opgeleverd. Het schip heeft 20 dekken en accommodatie voor 6554 passagiers. De Costa Smeralda is 23 meter korter dan de Oasis-klasse cruiseschepen van Royal Caribbean.

Dit jaar kreeg de Smeralda een zusterschip in de vorm van de Costa Toscana. Dit schip is iets kleiner dan de Costa Smeralda en valt dan ook net buiten deze ranglijst. Beide schepen vallen onder de Excellence-klasse een samenwerking tussen Meyer Werft en Carnival Corporation. Hier vallen ook cruiseschepen van Aida Cruises, P&O Cruises en Carnival Cruise Line onder. Dit zijn dochterbedrijven van de Carnival Corporation. Schepen uit deze klasse vullen de rest van de lijst.

7. Iona

Lengte: 344 meter

Grootte: 184.089 gt

Passagiers: 5206

Cruisemaatschappij: P&O Cruises

Opgeleverd: 9 oktober 2020

De Iona is het grootste Britse cruiseschip. Het schip werd gebouwd bij Meyer Werft in Duitsland, waar momenteel een identiek schip wordt gebouwd dat Arvia zal worden gedoopt. Beide zijn uit de Excellence-klasse met een motorvermogen van 37.000 kW. Ook de Iona vaart op LNG en wordt daarom niet alleen het grootste Britse cruiseschip genoemd, maar ook het schoonste.

Iona is er een uit een serie van vier schepen die Carnival Corporation bestelde bij de Meyer Werft. Alle schepen, AIDAnova, Costa Smeralda en Mardi Gras, kende vertraging, omdat het voor het eerst was dat op deze schaal met LNG werd gewerkt. Voor de Iona was de coronapandemie vooral de reden voor vertraging. Het plan was om tijdens de maidentrip door de Noorse fjorden te varen, maar corona gooide roet in het eten. Het schip zette daarom op 7 augustus 2021 koers richting de Schotse eilanden. De maidentrip stond oorspronkelijk gepland voor mei 2020. Er was dus flinke vertraging opgelopen.

8. Aidanova

Lengte: 337 meter

Grootte: 183.858 gt

Passagiers: 6654

Cruisemaatschappij: Aida Cruises

Opgeleverd: 12 december 2018

De hekkensluiter in deze Top 8 is de AIDAnova van Aida Cruises. Ze is het oudste cruiseschip van de Excellence-klasse en het eerste dat op LNG vaart. Het schip heeft vier dual fuel-motoren die zowel LNG als traditionele olie kunnen gebruiken. Het schip vaart sinds 19 december 2018 vooral in de Middellandse Zee-regio. De bouw bij de Meyer Werft in Papenburg nam iets meer dan een jaar in beslag, net als de andere schepen uit dezelfde klasse.

Momenteel is het zusterschip AIDACosma bijna klaar. Het werd recent uitgehaald van de werf in Papenburg. Het nieuwe schip is ook 337 meter lang en heeft met 20 dekken accommodatie voor 6654 passagiers.

(Jelmer Bastiaans)