Gloednieuw schip Maxima van rederij Wagenborg maakt slagzij in Rotterdam

Het schip Máxima van rederij Wagenborg maakt slagzij. Het nieuwe schip ligt in de Waalhaven (Dodewaardstraat) in de Rotterdam. De brandweer en het Havenbedrijf zijn druk bezig met het wegpompen van water. Er zou lekkage zijn. Rondom het schip liggen meerdere boten van het Havenbedrijf. Het multipurposeschip is pas dit jaar in vaart gekomen. Het schip is gebouwd door Niestern Sander.

Volgens Marinetraffic is het schip afkomstig uit Hamburg.

De ijsversterkte open top multipurpose Máxima (IMO 9882061) werd 14 januari naar open water gesleept en mag als absoluut grootste schip dat ooit binnendijks in Noord-Nederland is gebouwd worden genoteerd. Het zonder tussendek en met twee boxed ruimen uitgevoerd ijsklasse 1A genoteerd schip heeft een lengte over alles van 149,95 meter, loodlijnlengte van 146,90 meter, breedte van 15,90 meter, holte van 12,20 meter en een maximale diepgang van 8,60 meter. In de machinekamer is een 2999 kW MaK 6M32C-hoofdmotor geplaatst.

Het scheepsontwerp is gericht op het vervoer van een maximale hoeveelheid lading bij een zo laag mogelijk brandstofverbruik. Daarnaast is de EasyMax geschikt voor projectlading zoals windturbines.

(Rene Quist)