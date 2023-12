Als het werkt: Ammoniak als brandstof (deel 3)

In deel 1 en 2 hebben we naar de kansen van ammoniak gekeken als een milieuvriendelijke brandstof. Inderdaad is ammoniak zeer schoon en stoot bijvoorbeeld geen CO2 uit. Ook de opslageisen tijdens de vaart vallen alleszins mee. Wel moet er een circa driemaal zo grote brandstoftank worden ingebouwd vergeleken met de gasolietank, en moet deze onder negen bar druk worden gehouden. Maar verder zijn er weinig moeilijkheden.

Dan hebben we echter nog niet gekeken naar de nodige aanpassingen van de verbrandingsmotor. Daar zit wel degelijk een aantal problemen. Ammoniak heeft vele bruikbare kanten, maar ook een aantal grote nadelen. Ten eerste is het wel een prima brandstof als het eenmaal brandt, maar een lastige brandstof om op te starten. Het heeft namelijk een hoge ontbrandingstemperatuur en bovendien brandt het elke slag van de motor langzamer (minder explosief) dan gasolie. Al te hoge toerentallen zijn wellicht met ammoniak niet te verwachten. De brandstof lijkt meer geschikt voor langzaamlopers of middelsnelle motoren. Veel is daar nog niet over te zeggen, want scheepsmotorenfabrikanten zoals MAN en Wärtsilä zitten nog in de ontwikkelingsfase.

Extreme compressie

Er wordt intussen wel gedacht over extra maatregelen die moeten worden genomen. Zo zouden voorverwarming en temperatuurregeling van de inlaatlucht al een stapje kunnen helpen. Maar dat zal waarschijnlijk niet voldoende zijn. Wil ammoniak (zoals in een dieselmotor het geval is) door samendrukking (compressie) uit zichzelf ontsteken, dan zal de compressiefactor minimaal 35 moeten bedragen. Dus de cilinderinhoud zal bij de compressieslag van de motor met een factor 35 moeten verkleinen en de druk van het ammoniak/luchtmengsel zal bij die compressieslag een factor 35 toenemen. Hiertoe zijn de meeste diesels niet in staat.

De langzame verbranding kan ook een onvolledige verbranding van ammoniak tot gevolg hebben. In dat geval zou een gedeelte van de ammoniak onverbrand uit de uitlaatpoorten verdwijnen en via de uitlaat alsnog in de buitenlucht terechtkomen. Daar zit niemand op te wachten.

Ook kunnen door onvolledige verbranding stikstof-oxiden ontstaan die eveneens schadelijk zijn voor de natuur. Dit zal zich vooral voordoen bij grote tweetakt scheepsmotoren, waar inlaat- en uitlaatslag (het spoelen van de cilinder) in elkaar overlopen.

Dual fuel

Een oplossing die veel problemen zou oplossen is te vinden in het dual fuel-bedrijf. Als samen met de ammoniak ook een kleine hoeveelheid snel brandende andere brandstof, zoals LPG of waterstofgas, in de cilinder wordt ingespoten, dan zal de verbranding van de ammoniak sneller plaatshebben. De motor wordt daarmee wel een stuk ingewikkelder en er zullen twee verschillende brandstoftanks nodig zijn.

De eerste gedachte van de motorenbouwers gaan uit naar zo’n 10% bijmengen van bijvoorbeeld waterstof. De verbrandingstemperatuur van ook de ammoniak neemt daarmee een flink stuk toe, wat helaas weer een negatief effect heeft op de vorming van stikstofoxiden. Stikstofoxiden ontstaan juist als de verbrandingstemperatuur hoger komt te liggen. Evenals overtollig ammoniak, kunnen ook stikstofoxiden via een uitlaatgassennabehandeling worden verwijderd, wat de zaak er natuurlijk niet bepaald eenvoudiger op maakt. De mooiste oplossing wordt mogelijk gevonden in het bijmengen van zo’n 5% diesel. Dan blijft de uitstoot van schadelijke stoffen zeer beperkt, hoewel er wel een kleine CO2-component overblijft en het schip niet 100% emissieloos zal zijn. Maar het grootste voordeel is, dat er dan geen moeilijke druktanks, koelingsinstallaties, of nabehandelingen nodig zijn. De bouwers hopen zelfs te kunnen bereiken dat bestaande diesels met een naar verhouding kleine aanpassing voor deze methode geschikt kunnen worden gemaakt.

Brandstofcel

Dan hebben we het nog niet gehad over het gebruik van ammoniak in een brandstofcel, waarmee elektriciteit wordt opgewekt die weer wordt gebruikt in een elektrische voortstuwing. Er zijn ook plannen voor een gecombineerde voortstuwing, enerzijds met behulp van een verbrandingsmotor op ammoniak en anderzijds met een elektrische voorstuwing, via een brandstofcel die van ammoniak elektriciteit maakt. Deze methode zal de gehele machineruimte van de schepen overhoop gooien en vermoedelijk alleen alleen voor nieuwbouwschepen van belang worden. Bovendien staat deze opzet nog in de kinderschoenen, daar waar de ammoniakmotoren al op de grens van commercialisatie staan.

