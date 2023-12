OVV: AIS inzetten voor snelheidscontrole scheepvaart

Zet AIS en eventueel andere data in om de scheepvaart te controleren op snelheid. Die aanbeveling doet de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) naar aanleiding van de fatale aanvaring tussen een snelboot en een watertaxi in het Schuitengat. Rederij Doeksen zegt MarineTraffic hiervoor nu al te gebruiken.

De OVV stelt dat beter vaargedrag en heldere wet- en regelgeving de veiligheid op de Waddenzee kunnen verbeteren. De minister van Infrastructuur en Waterstaat krijgt het advies met de snelheidshandhaving te verbeteren. Nu kunnen patrouilleschepen alleen optreden, wanneer zij een overtreding op het moment zelf waarnemen. AIS en radardata zouden belangrijke hulpmiddelen kunnen zijn om snelheidsovertredingen vast te stellen. Maar de wet staat het gebruik van deze gegevens momenteel niet toe.

Daarnaast ontdekte de OVV dat er weinig regels bestaan voor het fenomeen watertaxi. ‘Omdat een watertaxi een lengte heeft van minder dan 20 meter en/of een inhoud van 100 kubieke meter en maximaal 12 passagiers vervoert, hoeft het geen certificaat van onderzoek te hebben en hoeft dus ook niet aan de eisen te voldoen die gelden voor een passagiersschip of een binnenschip.’

De eigenaar van het watertaxibedrijf ontving bovendien uiteenlopende informatie van de verschillende instanties hoe de taxi moet worden bemand. ‘Rijkswaterstaat antwoordde de eigenaar desgevraagd dat voor het voeren van een watertaxi op de Waddenzee een klein vaarbewijs en een marifoon vereist waren. Volgens de ILT is echter een groot vaarbewijs vereist, aangezien het een veerpont betreft volgens de definitie in het Binnenvaartbesluit.’

Volgens de OVV is de regelgeving kennelijk onduidelijk en verdient verbetering.

Reactie Rederij Doeksen

Rederij Doeksen laat in een schriftelijke reactie weten dat zij al verschillende van deze maatregelen heeft genomen. Er is een sneldienstsimulator in gebruik genomen, zodat er ‘nog meer getraind kan worden op bijzondere situaties door onze kapiteins en stuurlieden’. Ook wordt de snelheid van schepen van Doeksen gemonitord met behulp van Marine Traffic, een website die wereldwijd de locatie van schepen volgt, en worden schepen uitgerust met meer camera’s en datarecorders, ‘om na een (bijna) incident sneller over belangrijke en leerzame informatie te kunnen beschikken’.

Ook Watertaxi De Bazuin zegt in een reactie de aanbevelingen ‘vanzelfsprekend op te blijven volgen om de veiligheid van iedereen op de Waddenzee te waarborgen’.

Het ongeluk

Op 21 oktober 2022 kwamen de watertaxi Stormloper en de snelboot Tiger met elkaar in aanvaring ter hoogte van het Schuitengat bij Terschelling. Bij dit ongeluk raakten vier personen gewond, zijn drie personen overleden en raakte een vierde opvarende vermist. Uit het onderzoek van de Onderzoeksraad blijkt dat de betrokken watertaxi en snelboot allebei te snel voeren, onderling onduidelijk communiceerden en zich niet gedroegen volgens de geldende vaarregels.