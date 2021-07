Multipurposeschip Máxima van rederij Wagenborg ligt weer recht Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 22 juli 2021, 12:07

Het schip Máxima ligt weer recht. Woensdag maakt het multipurposeschip van rederij Wagenborg slagzij in de Waalhaven in Rotterdam omdat er een compartiment vol met water liep. Het water is inmiddels weggepompt.

1 / 1 Het multipurposeschip ligt inmiddels weer stabiel aan de kade. (Foto Media TV/Nick Den Engelsman) Het multipurposeschip ligt inmiddels weer stabiel aan de kade. (Foto Media TV/Nick Den Engelsman)

Het multipurposeschip ligt inmiddels weer stabiel aan de kade, laat het Havenbedrijf Rotterdam weten. Het 150 meter lange en 16 meter brede schip is pas sinds begin dit jaar in de vaart. Het schip is gebouwd door Niestern Sander uit Delfzijl en vaart onder de Nederlandse vlag.

Wagenborg

Wagenborg geeft de volgende reden voor de oorzaak van de lekkage aan NT.nl. ‘Tijdens reparatiewerkzaamheden aan het ballastsysteem heeft zich een onvoorziene situatie voorgedaan waardoor er ballastwater in een pompkamer en zijtank is gelopen.’ Hierdoor is volgens Wagenborg slagzij ontstaan.

‘Het water is weggepompt door een bergingsteam. Er bestaat geen kans op olieverontreiniging daar het ballastwater betreft. De autoriteiten zijn ingelicht.’

Lees ook:

(René Quist)