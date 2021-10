Vrouwelijke kapiteins schrijven geschiedenis in de zeevaart Facebook

Email HOEK VAN HOLLAND 22 oktober 2021, 19:00

Ferryrederij Stena Line heeft zijn eerste vrouwelijke kapitein ooit benoemd. De 33-jarige Lynette Bryson is master geworden op de Stena Adventurer, een RoRo-ferry die op de Ierse Zee vaart. Niet alleen is de kapitein aan boord een vrouw, het gehele team van officieren is vrouwelijk. De ferrymaatschappij hoopt de banencrisis te kunnen oplossen door meer vrouwen aan te trekken.

1 / 1 Lynette Bryson is benoemd tot master op de Stena Adventurer. (Foto Stena Line) Lynette Bryson is benoemd tot master op de Stena Adventurer. (Foto Stena Line)

(Robin van den Bovenkamp)