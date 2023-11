Zware Kees: vergroening in Frans-Guyana

Column

Wanneer je La Mère bent gepasseerd is de verdere aanloop naar Degrad de Cannes behoorlijk oppassen, weet ik nog. Toen we met een diepgeladen schip deze haven aandeden in 1989, stond er niet al teveel water onder de kiel. Een Nederlandse hopperzuiger was daar dagelijks bezig de vaargeul op diepte te houden. Kennelijk waren ze toch een stukje vergeten, want de vaart van ons schip liep terug, om vervolgens helemaal tot stilstand te komen.