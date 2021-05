Schuttevaer Premium ‘Week Baltic Tern van koers af? Facebook

Sloeg de Baltic Tern het dringende advies van de Kustwacht een andere koers te varen in de wind? Kamerleden Gijs van Dijk (PvdA), Habtamu de Hoop (PvdA) en Tjeerd de Groot (D66) willen antwoord op die vraag. Zij hebben Kamervragen gesteld over de Baltic Tern die containers verloor boven Ameland. De beantwoording moet van Cora van Nieuwenhuizen komen, maar is voorlopig uitgesteld.