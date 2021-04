Royal Huisman gaat ’s werelds grootste sportvisjacht bouwen Facebook

Superjachtenbouwer Royal Huisman uit Vollenhove gaat het grootste, meest luxueuze, en uitzonderlijke sportvisjacht ter wereld bouwen. De contracten werden al eind 2020 getekend, nu komt de werf samen met Vripack Yacht Design met een eerste impressie van het 52 meter lange Project 406. Over de techniek aan boord wil de werf nog niet veel kwijt, die volgt gaande het project.

Sportvissen geniet de laatste jaren een toenemende belangstelling onder eigenaren van grote jachten. Ze reizen met hun jachten van tientallen meters vaak de hele wereld over om de grotere roofvissen van de open zee aan de haak te kunnen slaan, zoals zwaardvissen en marlijnen. Deze zijn te vinden in de tropische wateren wereldwijd. Jachteigenaren zetten de afgelopen jaren daarvoor steeds grotere jachten in. Sportvisjachten met een lengte van rond de 30 meter, en een enkeling rond de 40 meter, zijn heel al normaal.

Project 406 moet met een lengte van 52 meter het sportvissen voor de nieuwe eigenaar nog mooier en beter maken. Het jacht werd ontworpen voor een ervaren klant van Royal Huisman met een passie voor sportvissen. Het jacht moet straks moeiteloos de ultieme sportviservaring combineren met de royale afmetingen, comfort, en verfijning van een superjacht. Daarvoor heeft Project 406 onder meer een sky lounge die overdag uitzicht biedt op de visvangst, ’s avonds heerst hier de relaxte ambiance van een smaakvol penthouse in een design-hotel.

Vripack Yacht Design uit Sneek is verantwoordelijk voor het ontwerp van het exterieur en interieur van Project 406, alsmede voor het scheepsbouwkundig ontwerp van dit volgens beide partijen ‘zeer prestigieuze project’. ‘Dit is echt een heel erg uitzonderlijke opdracht’, vertelt Bart M. Bouwhuis, mede creative director van Vripack.

‘En het resultaat is een uitzonderlijke boot. Project 406 is een sportvisjacht op steroïden. Het heeft de juiste verhoudingen en de lange uitlopende boeg van een typische Amerikaanse sportvisboot, harmonieus gecombineerd met het gevoel van een luxe superjacht. Het is de ‘super-sized’ versie van een sportvisjacht, met fraaie ronde lijnen en in alles een slag groter.’

Maar de lengte brengt volgens Royal Huisman en Vripack ook uitdagingen op het gebied van ontwerp en de engineering met zich mee voor de bouwers en ontwerpers. Zo bieden de Alustar aluminium romp en opbouw zowel stevigheid en veerkracht. Het relatief lage gewicht van het jacht zorgt maakt een gemakkelijke en efficiënte verplaatsing van ligplaats naar visgronden mogelijk.

Volgens CEO Jan Timmerman van Royal Huisman is het echter een bekend gegeven dat het team van Royal Huisman ‘niets liever heeft dan de kans om nieuwe uitdagingen op het gebied van engineering op te lossen’. ‘Zeker als die verpakt zijn in een uniek concept. Het eerste sportvis superjacht ter wereld is een geweldige opdracht en het is fantastisch om dit project nu te kunnen onthullen, tijdens onze voorbereidingen op de tewaterlating van een ander, zeer onderscheidend motorjacht, de 58,5 meter lange Phi.

Dit jacht is alleen al door haar gewicht van minder dan 500 ton een uitzonderlijk schip. Het is goed te weten dat onze reputatie als “thuishaven van de mooiste zeiljachten ter wereld” zich nu uitbreidt naar die van de meest opvallende motorjachten.’

