Lucht geklaard bij KBN en Schuttevaer

Werkgroep

De onrust bij de regionale Schuttevaer-afdelingen over hun positie binnen Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) is grotendeels bedaard. Bij een vergadering begin januari met de nieuwe voorzitter Ad Koppejan en interim- directeur Maira van Helvoirt is de lucht geklaard, zo klinkt het breed bij alle Schuttevaer-afdelingen.