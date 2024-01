Tanker voorkomt op nippertje aanvaring met spoorbrug Zutphen

De Nederlandse tanker Megan is woensdag rond twaalf uur aan een aanvaring ontsnapt toen het zich in de afvaart niet juist positioneerde voor de gesloten opening van de spoorbrug in Zutphen. Het schip kwam schuin te liggen.

De noodoplossing die de schipper in no-time bedacht was om het schip ter plekke te keren, ook al was daar hoegenaamd geen ruimte en tijd voor. Hij liet de kop van het schip aan stuurboordzijde tegen een paal lopen en stuurde de achterzijde de sterke stroming in. Terwijl de tanker zienderogen naar de brug liep, zag de schipper toch kans op het allerlaatste moment een aanvaring met de brug voorkomen door volgas de draaiing over bakboord te ondersteunen. De afstand tussen schip en brug bleef beperkt tot één meter.

Na deze hachelijke affaire besloot de schipper ter plekke weer rond te gaan richting zijn eindbestemming in Kampen. Niettemin volgde hij het advies van een collegaschipper op om eerst terug te varen naar Doesburg omdat hij daar meer ruimte zou hebben om te keren. De onfortuinlijke en aangeslagen schipper nam dat advies ter harte.