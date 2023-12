Familie Savels vol vertrouwen toekomst in met nieuwe kotter Z-53 Van Eyck

Begin volgend jaar wordt het schip overgedragen aan de familie Savels van rederij NV Irina’s uit Knokke-Heist. Maar voor het zover is moet er nog het nodige gebeuren. Zo moet de nettenrol er nog op en ook moet nog veel schilderwerk worden gedaan. Binnenin het schip zijn timmerlieden druk in de weer met de betimmering van de kombuis en het logies. De specialisten van Padmos en de toeleveranciers zetten alles op alles om 20 december alles voor elkaar te hebben. Dit in verband met de subsidievoorwaarden en dat gaat volgens hen zeker lukken.

Opvolgers

Ruim 25 jaar geleden is Steven Savels (60) voor zichzelf begonnen met de aankoop van de Z-53 Van Eyck van Freddy Depaepe. Een boomkorkotter uit 1981 en nu bijna 43 jaar oud. Vertrouwen in de toekomst en gemotiveerde zonen die het stokje wilden overnemen deden Savels besluiten een nieuwe kotter te laten bouwen, geënt op de eerder in de vaart gekomen Z-483, Z-98 en Z-39. De Z-53 is een product van Machinefabriek Padmos in Stellendam en multifunctioneel. De eerste tijd gaat gevist worden met de kettingmatten. Afhankelijk van het seizoen en de quotamogelijkheden, wordt gevist met de boomkor, met twinrignetten op schol en wellicht ook langoustines en op inktvis met een enkel net.

12-metertuigen

Zoon Kenneth (37) is de schipper en broer Jason (28) machinist en reserveschipper. Vader Steven vist zelf niet meer en behartigt de belangen aan de wal. Steven: ‘Ik ga nog weleens mee als passagier. Mijn zonen doen het echte werk.’

De kotter is zeer zuinig in verbruik. Jason Savels: ‘3000 liter per dag. Dat is net zoveel als de oude Z-53, maar wij gaan op de nieuwe kotter met 12-metertuigen vissen, op de oude Z-53 visten we met 9-metertuigen.’

De hoofdmotor is een ABC van 662 kW, maar er zijn visrechten voor 1500 kW. De oude Z-53 staat te koop en ligt in Stellendam. Jason denkt dat de kotter naar de sloop zal gaan in Gent. Alle nog bruikbare onderdelen worden er dan afgehaald inclusief de hoofdmotor, een ABC uit 2012. Die gaat naar Padmos.

