Simwave en Cuneus Duisburg helpen Filipijnse binnenvaartwerknemers een stapje verder

Om het groeiende personeelstekort in de binnenvaart aan te pakken, bundelen Simwave Centre of Excellence en detacheringsbureau Cuneus Duisburg hun krachten. De gezamenlijke missie: twaalf Filipijnse stuurmannen in 1,5 jaar opleiden tot gekwalificeerde kapiteins voor binnenvaartschepen. Deze samenwerking belooft niet alleen de groei van individuele carrières, maar draagt ook bij aan de oplossing van de grotere uitdagingen in de maritieme sector.

‘Ons doel is duidelijk, het aanpakken van het personeelstekort en het inspelen op de veranderingen in technologie en nieuwe brandstoffen’, vertelt Marcel Kind, CEO van Simwave. ‘We hebben hier 59 simulatoren voor navigatie, engineering en cargo operations, en we zijn verheugd om deze Filipijnse stuurmannen te verwelkomen in ons simulatiecentrum.’

‘We geven deze ervaren stuurmannen de kans om officiële diploma’s te behalen, inclusief simulatietijd bij Simwave’, aldus Geerten van Luttikhuizen van Cuneus. ‘Het einddoel is dat ze in juni 2025 volwaardige kapiteins zijn met een Groot Vaarbewijs. ‘Wij hebben 78 stuurmannen uit ons personeelsbestand geselecteerd. Via self-assessments van Simwave hebben we dat teruggebracht naar 24 waar er uiteindelijk 12 van overblijven. Deze aanpak vergroot niet alleen het slagingspercentage maar biedt ook gemotiveerde professionals de kans om door te groeien.’

Kans geven

Deze stuurmannen, met minimaal 10 jaar ervaring als stuurman, hebben een zeevaartopleiding gevolgd maar kregen nooit de kans om hun opleiding verder uit te breiden, licht Geerten toe. Hij benadrukt: ‘Velen van hen zijn opgegroeid in de Filipijnse sloppenwijken. Door hen nu een duwtje in de rug te geven, kunnen we hen de mogelijkheid bieden zich verder te ontwikkelen op het gebied van kennis en intelligentie. Dit motiveert hen om actief te blijven in de sector.’

‘Het idee is om uiteindelijk elk jaar een nieuwe groep te laten beginnen met de trainingen’, vult Geerten aan. ‘Dus iemand die deze ronde niet wordt geselecteerd, kan het volgend jaar nog eens proberen. De 12 stuurmannen die straks afvallen, willen we dit jaar al wel een cursus Nederlands aanbieden zodat ze alvast aan de slag kunnen.’

Career Management Platform

De kern van de samenwerking is Simwave’s geavanceerde Career Management Platform. Marcel benadrukt het verschil tussen traditioneel klassikaal onderwijs en de moderne benadering die zij hanteren. ‘Veel onderwijs gebeurt nog klassikaal, met powerpoints en online presentaties. Onze tools brengen innovatie van leermethoden met zich mee, met korte lessen welke filmpjes, animaties, online simulaties en tussentijdse testen bevatten en de opdrachtgever kan de voortgang ieder gewenst moment bewaken.

De twaalf geselecteerde stuurmannen hebben met het platform de vrijheid om de trainingen op hun eigen tijd te volgen, waar ze zich ook bevinden. ‘Of het nu een zondag is in de haven of een rustige zaterdagochtend, de stuurmannen kunnen eenvoudig achter hun computer, telefoon of tablet kruipen om de training te volgen’, aldus Marcel.

Contactknop

Wat deze opleiding uniek maakt, is de mogelijkheid om instructeurs op elk moment te benaderen. In elke training is er een contactknop waarmee studenten direct kunnen communiceren met ervaren instructeurs. ‘Daarnaast ontvangen ze na elke training een assessment, wat ons in staat stelt hun begrip te evalueren’, legt Marcel uit.

De online modules worden ondersteund door simulatoren, zowel online als op locatie bij Simwave in Rotterdam. ‘In het gehele traject brengen de stuurmannen hier 30 dagen voor training met gebruik van de simulatoren. Dit omvat niet alleen theoretische kennis, maar ook praktische ervaring in realistische situaties, zoals mistige omstandigheden of het navigeren door uitdagende sluizen.’

Kijk voor meer informatie op de website van Simwave of Cuneus.