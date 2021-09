‘Personeelstekort wordt alleen maar groter’ Facebook

Uitzendbureaus in de binnenvaart zorgen in toenemende mate voor werknemers van buiten Europa. Personeelaanbieders Arie Arensman (Axxaz) en Dolf Kornet (Cuneus) spraken er tijdens Studio Schuttevaer Duikt Dieper over. Hoe gaat dat in zijn werk en is dit de oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt?

1 / 1 Arie Arensman en Dolf Kornet aan tafel tijdens Studio Schuttevaer Duikt Dieper. (Beeld uit uitzending) Arie Arensman en Dolf Kornet aan tafel tijdens Studio Schuttevaer Duikt Dieper. (Beeld uit uitzending)

Arensman zou het liefst Nederlanders aan boord van Nederlandse schepen zien. Maar ze zijn er volgens hem niet. ‘Het is gewoon op. Niet alleen in de binnenvaart, overal zijn personeelstekorten.’

(Jelmer Bastiaans)