Lonen Duitse zeelieden meer dan 10% omhoog

De lonen in de Duitse zeevaart gaan in twee fasen met 10,5% omhoog. Dat zijn de vakbond Ver.di en de Duitse redersvereniging VDR overeengekomen in een nieuwe cao (HTV-See).

Met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2023 stijgen de lonen met 6,5%. Op 1 oktober 2024 volgt nog een verhoging van 4%. Ook komt er een bonus voor bemanningen van sleepboten die offshore worden ingezet. Over de hoogte daarvan wordt nog onderhandeld.

Ver.di is tevreden met het onderhandelingsresultaat maar heeft nog wel een aanmerking. ‘Het is jammer dat de werkgevers niet collectief zover wilden gaan om de inflatiecorrectie bindend te maken. We gaan nu proberen dat te bewerkstelligen in gesprekken met rederijen.’

