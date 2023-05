Containerschepen met zeilen? Franse rederij Zéphyr & Borée gelooft er in

De schepen gaan naar schatting ruim 62 miljoen dollar per stuk kosten, wat volgens Franse analist Alphaliner, zeker twee keer zoveel is als de prijs van conventionele containerschepen van dezelfde tonnenmaat. Verwacht wordt dat de schepen in de eerste helft van 2026 in de vaart komen. De rederij heeft een optie genomen op nog eens vijf van deze schepen.

Eerder kwam Zéphyr & Borée al in het nieuws met de bouw van de Canopée, een vrachtschip dat is uitgerust met vier zogenoemde Oceanwings, een innovatieve zeilvoortstuwing, en speciaal is ontworpen voor het vervoer van de Ariane 6-draagraket in opdracht van het Franse ruimtevaartbedrijf Ariane Group.

Hoewel het idee om windenergie toe te passen in de containervaart al door verschillende ontwerpbureaus en rederijen werd overwogen, werd sterk betwijfeld of dergelijke schepen daadwerkelijk zouden worden gebouwd. Zeilsystemen nemen immers kostbare ruimte in beslag, en rederijen willen doorgaans elke millimeter benutten om containers te vervoeren.

