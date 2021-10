Nieuw offshore installatieschip Van Oord voor de allergrootste windturbines Facebook

Twitter

Email Rotterdam 01 oktober 2021, 10:38

Van Oord heeft een nieuw offshore installatieschip besteld bij de Yantai CIMC Raffles scheepswerf in China. Het schip wordt zo hoog als de Eiffeltoren en zal in staat zijn om 20 MW windturbines offshore te installeren. De oplevering is in 2024.

1 / 1 Het nieuwe schip naast de Eiffeltoren. (Foto Van Oord) Het nieuwe schip naast de Eiffeltoren. (Foto Van Oord)

Het 175-meter lange jack-up installatieschip krijgt vier poten van 126 meter lang. Daarmee kan het in 70 meter diep water werken. Aan boord komt een Huisman kraan met een hijsvermogen van 3000 ton. Het schip, dat is ontworpen door Knud E. Hansen, gaat op methanol varen.

De investering is volgens Van Oord nodig om de schaalvergroting in de offshore windindustrie bij te houden. Waar windturbines in 2002 nog hooguit twee megawatt konden produceren is dat inmiddels al 14 MW. Dergelijke turbines hebben rotorbladen van meer dan 100 meter. Maar daar zal het niet bij blijven. Er komen windturbines van 20 MW aan, met nog grotere wieken, waarvoor dus ook grotere schepen nodig zijn.

Financiële details over de nieuwbouw gaf Van Oord niet. De aanschaf is onderdeel van de miljard euro aan investeringen in de vloot die vorig jaar december werden aangekondigd.

Lees ook:

(Jelmer Bastiaans)