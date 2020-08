Schuttevaer Premium [VIDEO] Grootste stalen superjacht Project Falcon van Heesen krijgt motoren Facebook

Heesen Shipyards heeft vorige week de twee ruim 13 ton zware MTU motoren in het superjacht YN 19360 Project Falcon geplaatst. Dit jacht is met een lengte van zestig meter het grootste stalen jacht wat ooit op de werf van Heesen is gebouwd. En met de SCR-katalysator voldoet het superjacht aan de laatste IMO Tier-III eisen.