Recordgrote superjacht Cosmos van Heesen klaar voor afbouw

Het duurde vijftien maanden voor de romp van het 80,07 meter lange superjacht Cosmos kon worden verenigd met de bovenbouw. Het was de grootste assemblageklus van Heesen Shipyards in Oss in haar bestaan. De Cosmos is nu klaar om afgebouwd te worden. Heesen levert het superjacht naar verwachting in 2021 op aan de eigenaar.

De ruim 80 meter lange Cosmos (1.700 GT) is het grootste superjacht dat Heesen ooit heeft gebouwd. Het is een heel verschil met het 28 meter lange jacht Amigo wat oprichter Frans Heesen ongeveer veertig jaar geleden als eerste bouwde. Vier jaar nadat Heesen met pensioen ging, leverde de werf het grootste jacht destijds af, de 70 meter lange Galactica Super Nova.

De romp van de Cosmos is dus nog ruim tien meter langer. Deze werd dan ook gebouwd in het grootste overdekte droogdok van de scheepsbouwer in Oss. Dit 85 meter lange dok ligt in loods zes van de werf. Om de romp onlangs naar buiten te krijgen en te verenigen met de opbouw, werd het op een ponton geplaatst. Voor een goede stabiliteit kreeg de romp voldoende ballast in. De romp van de Cosmos werd vervolgens naar de kade gesleept die groot genoeg was om de hijswerkzaamheden uit te kunnen voeren. Hiervoor waren de grootste Nederlandse telescoopkranen nodig.

19.000 pk

Nu de romp en de bovenbouw zijn verenigd kan worden begonnen met de afbouw van het superjacht. Inmiddels zijn de vier MTU 20V4000 M73L motoren in de machinekamer van het superjacht gehesen. De MTU’s hebben een totaal vermogen van 19.000 pk. De motoren moeten het 80 meter lange superjacht een snelheid geven van 30 knopen per uur. De kruissnelheid bedraagt rond de 20 knopen per uur. De motoren staan per twee op één tandwielkast, volgens het twin in-single out principe.

Naast de motoren, werd ook het voortstuwings- en manoeuvreersysteem van Promas geïnstalleerd. Bij dit systeem zijn de schroef en het roer in één systeem geïnstalleerd om de hydrodynamische efficiëntie te optimaliseren. De schroeven hebben een variabele spoed.

FDHF

De Cosmos is voorzien van de zogenoemde Fast Displacement Hull Form (FDHF) van Oossanen. Het is naast de displacement en semi-displacement romp inmiddels de meest toegepaste romp bij Heesen. De displacement hull wordt vaak gekozen voor conventionele stalen jachten met veel volume, de V-vorm met een harde knik van de semi-displacement is vanwege het planeren het meest geschikt voor lichte aluminium schepen die snel varen. De Fast Displacement Hull Form combineert volgens Heesen het beste van beide en is zowel geschikt voor stalen als aluminium schepen. Het zorgt bij de stalen jachten voor een efficiënte comfortabele vaart, en bij de aluminium schepen voor zowel snelheid als efficiëntie.

Als de Cosmos in 2021 wordt opgeleverd is het superjacht voorzien van een helikopterplatform dat kan veranderen in een buitenbioscoop, een kristallen lift van het beneden- naar het zonnedek en een zeven meter lang zwembad met waterval en glazen bodem.

Snelle aluminium schepen

Als het over de toekomst gaat verwacht Heesen niet groter te gaan bouwen dan de 83 meter die nu mogelijk is in het nieuwste dok in Oss. ‘We denken eerder dat de onderkant van de markt naar boven op gaat schuiven richting de 55 tot 60 meter’, vertelt sales manager Johan Kaasjager. ‘Ook verwachten we veel van de nichemarkt van snelle aluminium schepen.’

Als het op innovaties in de superjachten aankomt, moet volgens Kaasjager eerder worden gedacht aan innovaties in het ontwerp, dan aan gadgets. Autonoom varende superjachten ziet hij nog niet gebeuren en ook volledig elektrisch superjachten ziet hij voorlopig niet gaan varen. ‘De jachten hebben veel vermogen nodig en omdat met batterijen te bereiken gaat er veel plaats verloren en neemt het gewicht toe.’ Wel ziet hij het gebruik van waterstof in de toekomst als een mogelijke optie om elektrisch te gaan varen.’

(Erik van Huizen)