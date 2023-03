Als het werkt: Toroide schroef

Experimenteren met nieuw soort schroef

Of het gaat werken is nog maar helemaal de vraag, maar er zit een scheepsschroef aan te komen die er helemaal anders uitziet dan alle voorgaande schroeven. Er wordt al op kleine schaal en met positieve resultaten mee geëxperimenteerd. Maar wat het voor de beroepsvaart gaat betekenen staat nog in de sterren geschreven. Reden om alvast wat te gaan snuffelen aan de toroide schroef.