Maritieme sector draagt steeds meer bij aan de Nederlandse economie

Martieme markt in cijfers

Met sterke groeicijfers wist de maritieme sector het aandeel in het Nederlandse Bruto Binnenlands Product (BBP) te vergroten van 4,5% in 2021 naar 5,3% in 2022. ‘Fors economisch herstel van een betekenisvolle sector die werkgelegenheid biedt aan ruim 300.000 mensen’, aldus minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers in zijn introductie van de nieuwste Maritieme Monitor.