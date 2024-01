Boten zijn duurder, maar dat maakt niet uit voor bezoeker van Boot Düsseldorf

Botenverkopers beleefden gouden tijden gedurende de coronacrisis. Nog nooit behaalden zoveel mensen hun vaarbewijs als tijdens de pandemie. Met een boot het water opgaan, was de ideale manier om zonder angst voor de pandemie te recreëren. Verkopers kochten in rap tempo grote getalen boten in om aan de vraag te voldoen, maar zitten nu met een overschot. Desondanks dalen de prijzen niet, vertelt directeur Petros Michelidakis van Boot Düsseldorf.

‘De prijzen stijgen juist en dat komt niet alleen door hogere kosten en inflatie. We zien een trend dat nieuwbouw boten 40 tot 80 procent duurder zijn geworden. Verkopers beleven nog steeds gouden tijden.’ De directeur is niet bang dat het overschot aan bestelde boten niet van de hand gaat. ‘De vraag naar nieuwe boten is nog steeds hoog. We zien wel dat kleine boten steeds minder populair worden. De klant wil steeds grotere boten.’

Diepe zakken

Het lijkt erop dat de mensen die de boten kopen, zulke diepe zakken hebben, dat het ze niet uitmaakt dat de prijzen zijn gestegen. Als ze maar kwaliteit krijgen, dan is de prijs geen probleem. Dealers doen er alles aan om hun klanten in de watten te leggen en zorgen voor zoveel mogelijk comfort aan boord. Lage instap, brede wc’s, goede keukens en uiteraard goede vaareigenschappen zijn belangrijk voor de klant.

Boot Düsseldorf biedt ruimte aan 1500 exposanten. Jarenlang werd gemikt op een jongere doelgroep en hoopte men op gezinnen met jonge kinderen als bezoeker. Dit jaar is het thema ‘My freedom starts here’, waaraan je de conclusie kan verbinden dat de beurs eindelijk haar echte doelgroep omarmt: de welgestelde 50-plusser die erop uit wil.

Helemaal volgeboekt

Boot Düsseldorf is dit jaar helemaal volgeboekt, maar liefst 16 hallen staan helemaal vol met boten, watersport en accessoires.

De beurs verwacht minimaal 235.000 bezoekers. Petros: ‘In het verleden zei men dat door internet de tijd van fysieke beurzen snel voorbij zou zijn. Daar hebben wij duidelijk geen last van, mensen komen graag in het echt kijken naar een boot.’



Tips van de redactie: De eerste elektrische tender EJET330 van Highfield in Hal 9, stand C24.

De première van zeiljacht Moody Decksaloon 48 van HanseYachts in Hal 15, stand A20.

De presentatie eerste boot van de nieuwe Nederlandse botenbouwer Stratos Yacht. Het motorjacht DB50 meet 15,06 meter en is te bewonderen bij stand E21 in hal 5.

De innovaties op het gebied van elektrische aandrijving voor motorboten van het Franse BlueNav in hal 10, stand E74.

Het nieuwe zeiljacht Code 0.1 van Black Pepper Yachts uit Frankrijk in hal 16, stand A39.

