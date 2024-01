Wärtsilä bouwt ammoniakmotoren voor shortsea

CO2 emissies ruim 70% lager

Wärtsilä heeft een dual fuel ammoniakuitvoering van de Wärtsilä W25 in productie genomen. De in zes tot negen cilinders leverbare verbrandingsmotor levert 1700 tot 2750 kW bij 900/1000 toeren. Viridis Bulk Carriers in Noorwegen plaatst de ammoniakmotoren als eerste afnemer in een nieuwe serie shortsea bulkcarriers.