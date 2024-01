Gezocht… Schipper brandweerblusboot

De banen liggen voor het oprapen in de scheepvaart. Maar hoe weet je nu wat je écht gaat doen in zo’n nieuwe rol? En in wat voor soort bedrijf kom je te werken? Elke week licht Schuttevaer een vacature uit.

Titel: Schipper brandweerblusboot Bedrijf: Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Standplaats: Tiel Sector: Binnenvaart Werver: Lukas Vermeulen (nautisch specialist)

Hoe ziet een dag op de blusboot eruit?

De blusboot van de brandweer is een unieke werkplek. De ene week gebeurt er niets, de andere heb je meerdere incidenten. Omdat je als schipper van de blusboot in Tiel piket draait, betekent dit dat je kunt worden opgeroepen voor een incident op de Waal. Je moet dan dus alles uit je handen laten vallen en direct uitrukken. Zodra je aan boord gaat, zorg jij er als schipper voor dat de blusboot, met brandweerploeg, op een snelle en veilige manier naar het incident vaart. Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid van de bemanning en het schip. Zelf voer je geen brandweertaken uit, maar bent actief in je rol als schipper. We zoeken een ervaren schipper die weet hoe het werkt in de binnenvaart en die goed overweg kan met de techniek en communicatiemiddelen aan boord.

Hoeveel blusboten telt Nederland?

In Nederland zijn drie blusboten: in Nijmegen, Tiel en Dordrecht. Hiermee vaart de brandweer op de Waal vanaf de grens met Duitsland tot aan Dordrecht. Als blusbootschipper in Tiel moet je bij een incident binnen 15 minuten in de haven van Tiel kunnen zijn. Als je naar bijvoorbeeld Zaltbommel moet, ben je op het water al snel drie kwartier verder. Momenteel draaien we in Tiel met een ploeg van vijf schippers. Met de nieuwe schipper erbij worden dat er zes, maar meer mag ook: hoe meer flexibiliteit, hoe beter. En ook in Nijmegen en Dordrecht mogen de schippersploegen worden aangevuld!

Aan welke incidenten moeten we denken?

Brand in de machinekamer, in de woonruimte van een schip, lekkage… Laatst liep een met methanol geladen schip op een krib. Maar dat kan ook zwavelzuur of gewoon zand zijn. Je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt over de Nederlandse wateren vervoerd. Ook zijn er regelmatig personen te water: overboord gevallen, of mensen die ondanks waarschuwingen in de rivier zwemmen. Als brandweer staan we voor de openbare veiligheid: we redden mensen en stabiliseren incidenten om effecten naar de omgeving te beperken. Bij alle incidenten hebben we ook contact met Rijkswaterstaat.

Wie is de ideale kandidaat?

We zoeken schippers die iets voor een ander willen betekenen. Je bent vakkundig, besluitvaardig, hebt zelfvertrouwen en kunt mondeling helder communiceren.

Lijkt me niet makkelijk om iemand te vinden die hier tijd voor vrij kan maken.

Als je op de wal werkt, is het doorgaans makkelijker te doen. Daarom motiveren we werkgevers ook om hun personeel hiervoor ruimte te laten maken. Het is een dankbare functie die een appèl doet op je bereidheid om de medemens te helpen.

Het gaat om een vrijwilligersfunctie. Levert het nog iets op?

Je krijgt een vergoeding zodra je wordt ingezet, en voor de uren waarop je oefent. Bovendien krijg je een bereikbaarheidsvergoeding als je op piket staat. Als je pieper gaat, moet je meteen gaan. Je passie voor scheepvaart is bepalend. Daarnaast is de brandweer een boeiende omgeving met collegiale mensen. Als schipper leer je veel, bijvoorbeeld over blusmiddelen op het water, gevaarlijke stoffen en het redden van drenkelingen. Andersom leert de brandweer ook weer van de schipper. Win-win dus!