Jaap Baar stoot helft privémuseum af

‘Kleiner wonen, betekende ook ruim de helft van mijn verzameling afstoten’, zegt de bijna 81-jarige Jaap Baar. Hij schonk het Visserijmuseum in zijn dorp Termunterzijl een omvangrijke collectie van maritieme voorwerpen, die hij in de loop der jaren verzamelde.

Twee jaar geleden deed zich de mogelijkheid voor in Delfzijl een appartement te kopen met royaal uitzicht over de haven en Eems tot aan de Duitse kust. ‘Bij de bezichtiging stond ik voor het raam en was meteen verkocht. Hilda en ik waren het er direct over eens: dit wordt onze nieuwe plek.’

Uitgebreide collectie

Het afstoten van meer dan de helft van zijn verzameling deed geen zeer. Baar wist dat de stukken in goede handen zouden zijn bij het Visserijmuseum. ‘Bij ons thuis stond het nagenoeg in elk vertrek en kreeg alleen de visite de gelegenheid de verzameling te bewonderen.’

Baar verzamelde niet alleen, maar restaureerde en repareerde ook maritieme zaken, zoals oude koperen duikersklokken, een kompas en een telegraaf. Ook bouwde hij onder meer een model van de tjalk Noordster van grootvader en later vader Baar op schaal. Dat is niet naar het museum gegaan. Het staat ‘onder zeil’ in de woonkamer op de zevende etage van het appartementencomplex in Delfzijl.

Brons Motoren

Tijdens bezoeken aan antiekzaken en rommelmarkten werd de collectie in de loop der jaren gestaag uitgebreid. Ook gehavende voorwerpen werden aangeschaft en zo zorgvuldig mogelijk gerestaureerd. ‘Elk voorwerp heeft een verhaal’, zegt Baar enthousiast en met gespreide armen toont hij zijn prachtige museumstukken. Met liefde vertelt hij over zijn Brons Motoren-verzameling, die in een grote vitrinekast in de huiskamer staat. Natuurlijk geen echte motoren, maar kleine toebehoren en bijzondere miniatuur-modellen.

Vader en zoon

Varensman Jacob Baar, geboren op 20 januari 1943 in Delfzijl, kwam als baby aan boord van de 140 ton gemeten tjalk Noordster van zijn ouders. Dit schip had opa Jacob Baar in 1913 onder klasse laten bouwen bij Scheepswerf Bijholt in Foxhol.

Met het bereiken van de leerplichtige leeftijd van zes jaar bezocht de jonge Jaap, al varend van de ene naar de andere bestemming, diverse ligplaatsscholen en doorliep zo het lager- en middelbaar onderwijs. In het bezit van het binnenvaartdiploma, diverse patenten en kustvaartcertificaten kwam hij eind december 1967 in dienst bij Rederij Delstor, een tankvaartrederij in opkomst te Delfzijl. Hij monsterde aan op de Delstor 1, een tankertje van 295 ton met een 85 pk Industrie dat wél wel uitgerust was met radar maar geen marifoon had. Het vaargebied was voornamelijk Noord-Nederland tot aan het Mittellandkanaal en Braunschweig.

Het was in de beginjaren een hectische tijd. ‘Chinese continu’, zoals Jaap Baar het zelf noemt. ‘Altijd op en zeer weinig af, vooral in de wintertijd wanneer iedereen om olie schreeuwde.’

Nadat de vaste stuurman vertrok, monsterde vader Baar ook aan op de Delstor 1 en gedurende twee jaar vormden vader en zoon de bemanning op dit tankertje.

Provinciale Waterstaat

Maar Jaap zou niet blijven varen. Op 1 januari 1975 trad hij in dienst bij Provinciale Waterstaat Groningen als plaatsvervangend sluis- en havenwacht. Daarmee brak een rustiger tijd aan. Ook voor het thuisfront. Hij was in 1968 getrouwd met Hilda en had intussen twee dochters.

Al gauw leerde Baar het verschil tussen het ambtenarenleven en dat van een varensman. Bij overheidsinstellingen zijn er veel meer mensen die meebeslissen en ieder heeft zijn eigen taak. Maar Jaap Baar bleef wel nauw betrokken bij de scheepvaart. Op de sluis werden veelal de grenspakketten neergezet voor de passerende schepen, werden de documenten van de visserij in ontvangst genomen en liet de turfvaart zijn documentatie achter. In gedachten voer Baar soms met de schepen mee als ze bijvoorbeeld naar Bremen, Hamburg of Antwerpen moesten.

Museumwerf Woldhuis

In 2005 ging Jaap Baar met pensioen en samen met echtgenote Hilda werd menig uurtje doorgebracht op hun tot jacht omgebouwde kotter met hulpzeil en bevoeren ze wad, rivier en kanaal. ‘Vaak troffen we oude bekenden die wél zijn blijven varen of, zoals ik, ook op sluizen en bruggen waren verdaagd. We praatten veel over vroeg, maar vooral over de scheepvaart.’

Met grote regelmaat bezochten Jaap en Hilda Baar hun gehandicapte dochter, die in een woongroep in Sappemeer verbleef. Ook de uit 1690 stammende Museumwerf Woldhuis is gevestigd in Sappemeer. Daar is elke laatste vrijdag van de maand het Schipperscafé geopend, waar de nog steeds bij de scheepvaart betrokken Jaap en Hilda Baar vaste bezoekers werden en nog steeds zijn.

‘Waar we ons op kunnen verheugen’, zegt Jaap zittend achter het werkbankje in zijn privémuseumpje, ‘is DelfSail dat in juni komend jaar wordt gehouden. Die grote zeilschepen varen straks nagenoeg bij ons voor de deur langs.’

