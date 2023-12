Scheepvaartbedrijf Dari op koers richting Europese top

Met een uitgekiende en ambitieuze groeistrategie is Scheepvaartbedrijf Dari de weg ingeslagen richting de Europese top van binnenvaartbedrijven. Niet omdat groot zijn op zich zo belangrijk is. Dari wil groeien omdat een grote partij nou eenmaal sterker is.

De weg naar de top is een lang traject, weet directeur Danny Werkman van Scheepvaartbedrijf Dari uit Dordrecht maar al te goed. En het is een route die onvermijdelijk niet zonder obstakels is. Maar we kunnen zeker stellen dat ondanks alle hobbels Dari al stevig op weg is.

Danny Werkman vertelt er graag over. Het was de vader van Danny en zijn broer Rino – waarmee ook de naam van het bedrijf gelijk is verklaard – die in 1985 de basis legde voor het het scheepvaartbedrijf met momenteel een vloot van 41 binnenvaartschepen, vier zeeschepen en zes schepen momenteel in afbouw.

Vader Dirk Werkman startte bescheiden met één schip en bouwde in een jaar of twintig tijd Dari uit tot een gevestigde naam in de binnenvaart. Een mijlpaal was het jaar 2005, waarin Dirks zonen Danny en Rino het bedrijf van hun vader en oprichter overnamen. Vier schepen had Dari op dat moment in de vaart.

Nieuw tijdperk

Met de intrede van beide jonge Werkmannen begint een nieuw tijdperk voor de onderneming uit Dordrecht. Beide broers zien er vanuit hun gedrevenheid en ondernemersgeest volop groeikansen.

Er wordt geïnvesteerd in nieuwe schepen en Dari weet tal van nieuwe klanten te trekken. Dat leidt ertoe dat tien jaar nadat de gebroeders Danny en Rino het bedrijf in handen kregen, de vloot vermenigvuldigt in omvang en in 2015 is gegroeid naar dertig schepen.

Het geheim van de groei en de drive van de gebroeders Werkman en hun medewerkers zit volgens Danny Werkman deels en misschien wel vooral in het feit dat Dari altijd een familiebedrijf is gebleven. Continuïteit en het langetermijnperspectief hebben er altijd voorrang gehad boven een kortetermijn winstgedachte.

‘Snel groeien kan ook alleen maar wanneer je de juiste personen op de juiste plek hebt zitten’, verklaart Danny. Het feit dat Dari een familiebedrijf is zorgt volgens Danny ook voor eenheid, loyaliteit en gemeenschapszin onder het personeel. ‘Het bedrijf is als het ware één grote familie’, vult hij aan. ‘Wij willen echt goed voor onze mensen zorgen.’

‘We vinden het belangrijk dat het een hele platte organisatie blijft. Ook de jongste bediende, het ketelbinkie van het bedrijf, die onderaan de ladder op een schip begint, moet met anderhalf telefoontje de directie kunnen bereiken.’

Aandacht voor het welzijn van het personeel heeft volgens Danny nog een bijkomend effect. Waar andere bedrijven steen en been klagen over tekorten aan personeel, lukt het Dari nog altijd goed om nieuwe mensen aan te trekken.

Maar zoals gezegd, tegenwind is onvermijdelijk. Juist toen de expediteur volop in de groei zat, ontstond in 2017 een verschil van inzicht met de partner van Dari.

Stap terug

‘De waren enorm goed op weg’, blikt Danny terug. ‘We zaten al op veertig schepen. We zijn uit elkaar gegaan en hebben een stap terug gezet. Het fundament van het bedrijf werd aangepast en verstevigd. Het bedrijf is kleiner gemaakt en we zijn teruggegaan naar 25 schepen.’

Toen alles weer gezond was en alle poppetjes weer op de juiste plek zaten, is de draad weer opgepakt, vertelt Danny. ‘Ik verwacht dat we over twee jaar, in 2025 met ongeveer zestig schepen zullen varen.’

De laatste grote aanwinst is de overname in 2022 van Koole Tankrederij door de Volharding Group, een samenwerking van Dari met meerdere partijen, waaronder zeerederij VMS Shipping. Binnen de Volharding is ook een werf opgericht waarvoor een afbouwkade is overgenomen waar Dari eigen schepen wil gaan afbouwen.

De overnames passen goed binnen de visie van Dari voor de toekomst. Het bedrijf krijgt er toegang mee tot een nichemarkt. Danny Werkman: ‘We zien groei in die markt en denken dat we met onze kennis dat vervoer rendabeler en op een hoger niveau kunnen brengen. Want binnenvaart kan nog een stuk beter, innovatiever en ook schoner, stelt Danny.

Innovatie

‘Wij zijn heel erg bezig met hoe we gaan vergroenen. Dat het groen moet voor de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen, dat begrijp ik als geen ander.’

Innovatie is in dit verband enorm belangrijk en krijgt volop aandacht binnen Dari. ‘We zien veel in het op afstand besturen van een schip. Daardoor kunnen we in de toekomst toe met één kapitein aan boord in plaats van twee. Slaapt de kapitein op het schip, dan neemt de kapitein in het remote controle center de wacht over. Hij bestuurt dan op afstand het schip.’

Dari gelooft daarnaast in trajectgericht verduurzamen, waarbij voor elke afstand een geschikte aandrijving en of brandstof wordt ingezet.

Groei is voor Dari een manier om niet alleen investeringen in vergroening en vernieuwing te kunnen doen. Het zorgt ook voor een bedrijf waar efficiënter en effectiever gewerkt wordt. En niet te vergeten, groot zijn maakt ook sterk omdat je er als bedrijf invloed mee verwerft.

Dari staat nu bekend als specialist in vervoer van droge lading, containers, vloeibare chemische en minerale producten en de schepen van Dari bevaren alle Europese binnenwateren.

‘Ons doel is het verwerven van een positie waarmee we ertoe doen’, legt Danny Werkman uit. ‘We willen ons nestelen in de Europese top van de binnenvaart en we streven ernaar in elke tak in de binnenvaart sturing te krijgen.’

Voor meer informatie: www.daribv.com