Vlaamse Waterweg: ook remote varen met veerponten en ADN-containers

Dat heeft de Vlaamse Waterweg maandag bekendgemaakt. Projectmanager Binnenvaart Innovatie Erik Schrooyen benadrukt dat aanpassing voor het ADN-vervoer in eerste instantie bedoeld is voor de containervaart. ‘Bij een containerschip is er vaak een aantal containers dat ADN-goederen bevat. Het is complex om deze containers te scheiden, vandaar dat we nu deze volgende stap nemen.’

Om dit mogelijk te maken, moet de aanvrager aantonen dat een gelijkwaardig veiligheidsniveau gegarandeerd wordt als bij conventioneel ADN-vervoer, zo schrijft De Vlaamse Waterweg in een persbericht. Ook de passagiersvaart mag pilotprojecten indienen. ‘We denken daarbij bijvoorbeeld aan veerponten die op afstand worden bestuurd’, verduidelijkt Schrooyen.

Experimenten

Daarnaast heeft De Vlaamse Waterweg de beslissing genomen om experimenten of pilootprojecten mogelijk te maken waarbij meerdere gelijkaardige schepen tegelijk in eenzelfde gebied zullen testen om zo ook meer inzicht te krijgen over de wijze waarop de interactie tussen vaartuigen mogelijk is.

Vlaanderen loopt voorop in Europa als het gaat om smart shipping sinds het per Scheepvaartdecreet de mogelijkheden fors heeft verruimd voor experimenten. Zo mag er op vaarwegen van de Vlaamse Waterweg al remote worden gevaren zonder dat de voltallige bemanning verplicht aan boord is.

‘Sindsdien hebben verschillende innovatieve bedrijven in Vlaanderen gebruik gemaakt van dit kader om experimenten en pilootprojecten op te starten. Daaruit hebben we nu enkele lessen getrokken en de aanvraagprocedure verfijnd’, belicht Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Een succesvolle aanpak vereist flexibiliteit, constructiviteit, efficiëntie, proactief denken, samenwerking en vastberadenheid van alle betrokken partijen. Deze mentaliteit wordt gereflecteerd in het vernieuwde aanvraagproces en is van cruciaal belang om de pioniersrol van De Vlaamse Waterweg nv te behouden op het gebied van Smart Shipping’, aldus Vlaams minister Lydia Peeters.

