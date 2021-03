Schuttevaer Premium Rijn verandert snel in regenrivier Facebook

ROTTERDAM 06 maart 2021, 18:00

De Rijn, van oudsher een gletsjerrivier gevoed door smelt- en regenwater, verandert nog deze eeuw in hoog tempo in een regenrivier. De gletsjers in de Alpen smelten, de temperatuur stijgt er sneller dan in de rest van Europa. De sneeuw verandert in regen. Als de temperatuur in Europa deze eeuw twee graden stijgt neemt ook de sneeuwval in het Duitse middelgebergte aanzienlijk af. En ook dat gebergte levert een belangrijke bijdrage aan de waterstand in diverse Duitse rivieren. Als, zoals deze winter, al in het begin van het jaar een dooiperiode plaatsheeft, dan komt de scheepvaart in de winter tot stilstand door hoog water en ontbreekt zomers het smeltwater dat al lang en breed in de Noordzee is gestroomd.