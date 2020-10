Spits De Oostenwind gaat de Zuid-Willemvaart op

Je kan alles wel romantiseren, maar zo mooi was het vroeger niet.

Trekken in het Zeel aan zo een rotschuit, was geen pretje, als je mazzel had kon je een scheepsjager betalen, men had niet voor niets zoveel Kinderen ,de eerste die van School kwam, zoals daar al tijd en geld voor was kon helpen aan boord.

Ben dan wel meer tevreden in deze tijd, waar ook niet alles koek en ei is, maar alles beter dan terug bij af.