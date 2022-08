Heet Pionering Spirit nu ook weer Pieter Schelte?

Heeft Allseas de naam Pieter Schelte toegevoegd op de romp van het installatieschip Pionering Spirit? Dat zou je zeggen na het bestuderen van een zeer recente foto van het mega schip. Pieter Schelte is weer bijzonder duidelijk te zien boven de woorden Pionering Spirit. Gebrek aan zwarte verf of een bewuste keuze?

Eigenaar Edward Heerema van Allseas wilde oorspronkelijk het schip naar zijn vader Pieter Schelte vernoemen, maar zag daar onder publieke druk van af. Schelte was een pionier op het gebied van offshore, maar was ook lid van de Waffen SS. De initialen van de Pionering Spirit verwijzen naar zijn vader.

Woordvoerder Jeroen Hagelstein van Allseas reageert bijzonder helder op de vraag van Schuttevaer. ‘Het schip heet Pionering Spirit, verwijzend naar de pioniersdrang van Pieter Schelte. Die naam is op de werf in de romp gelast. Allseas heeft er voor gekozen die niet weg te halen want dat zou lelijk worden. Daarnaast was het ook een bewuste keuze van Heerema om Pieter Schelte als eerbetoon aan zijn vader te laten staan.’

Al die jaren waren de woorden Pieter Schelte gewoon zichtbaar op de romp, zo benadrukt Hagelstein. ‘Recent hebben wij weer groot onderhoud gedaan aan het schip en daarmee is de naam Pieter Schelte door verf of schaduwval inderdaad weer heel goed zichtbaar.’ Geen bewuste keuze, zegt hij. ‘Bij rondleidingen op het schip valt het mensen ook soms op.’

Het werkschip Pionering Spirit is het grootste schip ter wereld en wordt onder meer ingezet voor de ontmanteling van olieplatforms of de installatie van windmolenparken.

In een zeldzaam interview in het FD dat havenjournalist Pieter Lalkens in 2018 met Edward Heerema afnam, vertelde de ondernemer dat destijds vooral de druk van Shell een rol heeft gespeeld. ‘Ze hebben het nooit direct gevraagd, maar ik heb de naam voor Shell, voor wie het schip een aantal platforms ontmantelt, uiteindelijk veranderd. Ja, mijn vader heeft die geschiedenis, maar hij is ook de man die in de jaren zestig en zeventig bijna alle olie- en gasplatforms in de Noordzee heeft geplaatst. Een ongekende pionier.’

De Pionering Spirit vertrekt zaterdagmiddag 20 augustus uit de Rotterdamse Alexiahaven. Het schip is inmiddels geladen met het frame en de topsite van het 900-MW offshore platform DolWin kappa., Het offshore platform gaat het windmolenpark DolWin 6 met de kust verbinden.

Het windmolenpark ligt in de `Noordzee ter hoogte van Duitsland. Het platform is de afgelopen drie jaar gebouwd in Spanje., Zodra het windmolenpark operationeel wordt dan levert het stroom voor 1 miljoen huishoudens., Het funderingsstuk wat achter het schip hangt weegt 5000 ton. Het topsite deel wat voor op het schip staat weegt 10.500 ton.

