Gemeente Den Haag alert op verdachte situaties rond Scheveningse haven

Mensensmokkel

Havens zijn kwetsbaar voor criminele activiteiten zoals drugstransporten, mensensmokkel en het witwassen van crimineel geld. De gemeente Den Haag deed vorig jaar een oproep aan bewoners en ondernemers rond de Scheveningse haven verdachte situaties te melden. Dit kan via de wijkagent die kantoor houdt in het havengebied, maar ook anoniem of via een website.