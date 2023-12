Oud-sleepbootkapitein voor asverstrooiingen naar zee

Henk van Arnhem (75) voer zijn hele loopbaan op sleepboten, voornamelijk als kapitein, en is al lang met pensioen. Maar in het weekend maakt hij af en toe nog een kort reisje op zee om as te verstrooien.

‘Ik kijk altijd het weer een beetje aan en dan bepaal ik de plek waar nabestaanden op een gepaste manier de as van hun dierbare kunnen uitstrooien. Meestal koers ik op de Verkenner aan’, verklaart Van Arnhem. De Verkenner is de Verkenningston die op zo’n anderhalve mijl buitengaats ligt. Hij doet dat met de Albatros van Rederij Vrolijk, een oud maar goed onderhouden kottertje dat ooit als SL-2 geregistreerd stond. Het scheepje is ook jarenlang ingezet voor de sportvisserij, maar daar is niet veel interesse meer voor, zegt Henk.

Oceaan II

Van Arnhem ging als 15-jarige naar zee en 60 jaar later doet hij dat nog steeds. In 1980 begon hij in Scheveningen. Daarvoor voer hij met vletten en sleepboten en zat hij langs de Afrikaanse westkust, onder meer bij Senegal, maar ook Nicaragua in Midden-Amerika en Frankrijk. In 1984 kreeg hij de beschikking over de Oceaan, een bij Haak in Zaandam gebouwde sleepboot. Tien jaar later volgde een wat zwaardere versie van deze sleepboot: de Oceaan II. Daar heeft hij tot zijn pensionering op gevaren.

Deze sleepboot lag eind vorige maand nog vast voor de kust van Zandvoort, na een poging een vastgelopen garnalenkotter los te trekken.

