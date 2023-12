Weer vrolijke gezichten op vissersvloot na het nodige chagrijn

Goede vangsten

Het is druk in Vlissingen. Flyshooters en bordenvissers op inktvis hebben in het weekend de haven in beslag genomen. Zaterdag 2 december lag een flink aantal (vlag)kotters aan de kades langs de visveiling, vooral van Urker eigenaren. Inclusief de kotters van de plaatselijke vloot, bijna 30 in totaal. Die houden weekend, op zondag wordt er niet gevist.