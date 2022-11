Geert Scheers is al 60 jaar pontbaas van Deventer

Jubileum

‘De komst van Scheers als pontbaas in 1962 was een mijlpaal in de economische geschiedenis van Deventer’, stelde loco-burgemeester Marcel Elferink zaterdag 19 november aan boord van het mps Eureka. Op de IJssel werd het jubileum groots gevierd met zo’n 150 gasten en een jubileumboek ‘In 60 jaar van pontjesbaas tot “scheepsmagnaat”’. Elferink nam het eerste exemplaar in ontvangst.