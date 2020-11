Feadship wint met superjacht Pi belangrijkste prijs Super Yacht Awards Facebook

De Nederlandse jachtbouwcombinatie Feadship heeft vrijdag 13 november tijdens de verkiezing van de World Superyacht Awards in Londen drie prijzen in de wacht gesleept. Het superjacht Pi kon met de belangrijkste prijs van Motorjacht van het Jaar naar huis, de Najiba en Lady S wonnen elk in de categorie waarvoor ze waren genomineerd.

1 / 1 De Pi sleepte de meeste begeerde titel in de wacht van Motorjacht van het jaar. (Foto Feadship) De Pi sleepte de meeste begeerde titel in de wacht van Motorjacht van het jaar. (Foto Feadship)

De 77,30 meter lange Feadship Pi won unaniem in de categorie displacement motorjachten tussen 1500 en 1999 gt en werd eveneens Motorjacht van het Jaar. De juryleden roemden de ‘opmerkelijke bouwkwaliteit in combinatie met het uitmuntende design en innovatie’. ‘Pi is een jacht dat grenst aan perfectie met haar harmonieuze minimalisme. De jury bewonderde ook hoe Feadship obstakels in het ontwerp wist te omzeilen. ‘Het beste voorbeeld hiervan is de integratie van kamerhoge ramen zonder verticale raamstijlen.’

Superzuinig

De Najiba van Feadship won de prijs in de categorie displacement motorjachten tussen de 500 en 999 gt. De jury prees vooral de ‘fenomenale prestatie van de Najiba’. ‘Met een brandstofverbruik van slechts 137 liter per uur bij een kruissnelheid van 12 knopen, verbruikt de Najiba ongeveer de helft van haar concurrenten. Duidelijk een gevolg van het een efficiënte rompontwerp.’ De jury was evenzeer onder de indruk van de ‘extreem hoge kwaliteit’ van het jacht.

De derde onderscheiding die naar Feadship ging, was in de klasse displacement motorjachten tussen de 2000 en 4999 gt. Het betrof de 93 meter lange Lady S. De jury bleek te spreken over ‘de elegantie en harmonie van de buitenlijnen, de innovatieve lay-out, de grootste glazen schuifdeuren ooit op een jacht en een volledig gecertificeerd helikopterplatform’. Ook waren ze gefascineerd door de speciale kenmerken van het jacht, zoals de grote fitnessruimte op het brugdek met een weids uitzicht van 180 graden, de beachclub en de enige Dolby 3D Imax-bioscoop die ooit op een superjacht is geïnstalleerd.

Eerbetoon

Directeur Jan-Bart Verkuyl van Feadship en CEO van scheepswerf Royal Van Lent reageert verheugd. ‘De prijzen zijn een eerbetoon aan onze vakmensen en aan de uitzonderlijke visie van de eigenaren van de Lady S, Pi en Najiba.’ (Erik van Huizen)