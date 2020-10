Nieuwste HAL cruiseschip ms Rotterdam ‘beschermd’ door Nederlandse munten Facebook

De zevende MS Rotterdam, het nieuwste cruiseschip van de Holland America line, wordt ‘beschermd’ door twee Nederlandse munten. Mai Elmar, de Nederlandse directeur van Cruise Port Rotterdam heeft de twee munten uit 1872 donderdag aan boord geplaatst als Madrina of te wel beschermvrouwe van het schip.

De Madrina is degene die de munt voor goed geluk onder de voormast legt van het nieuw te bouwen schip. Een mooie traditie in de scheepsbouw én een eervolle opdracht, zegt Elmar die door de president van Holland America Line gevraagd is Madrina van het nieuwe cruiseschip ms Rotterdam VII te zijn.

‘Rotterdam is de stad met een grote passagiersvaart-historie en waar Holland Amerika Lijn startte in 1873. In 1872 werd daar dan ook de eerste ‘Munt’ gelegd onder de voormast van het eerste schip met de naam ‘Rotterdam’, legt Cruise Port Rotterdam uit. Elmar legde een dezelfde munt, eveneens uit 1872 bij de scheepswerf in Marghera (Italië), waar ms Rotterdam VII wordt gebouwd.

Op 7 oktober wordt de ms Rotterdam te water gelaten. Vorige week ging de romp al in het water. De oplevering van het schip staat gepland voor 30 juli 2021. De maiden voyage gaat door Noord-Europa.

Mai Elmar boegbeeld cruisesector

Mai Elmar: ‘In de brief van de president van Holland America Line, Gus Antorcha, zegt hij dat ons team met mij als boegbeeld, staat voor het succesvol ontwikkelen van cruise in Rotterdam, maar ook positief heeft bijgedragen aan het imago van de cruise-industrie in Nederland en daarbuiten. Dit is een grote eer die het hele team van Cruise Port Rotterdam toekomt.’

‘Het succes van cruise in Rotterdam hebben wij samen met vele partijen en diensten bereikt”, vervolgt Mai Elmar, ‘een mooi moment voor ons als team én voor haven-en-stad Rotterdam.’ Daarbij is Mai Elmar in het bijzonder Holland America Line, Port of Rotterdam en Gemeente Rotterdam dankbaar voor de voortdurende steun en samenwerking. (René Quist)