Schuttevaer Premium Weinig vervuiling Grande America Facebook

Twitter

Email BREST 29 april 2019, 22:34

Er is slechts weinig olie gelekt uit het op 12 maart in de Golf van Biskaje gezonken RoCo-schip Grande America van de rederij Grimaldi. Dat meldt de Franse Préfecture Maritime de l’Atlantique in Brest.