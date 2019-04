Schuttevaer Premium Nabestaanden Estonia eisen 40,8 miljoen euro van Meyer Werft en Bureau Veritas Facebook

PARIJS 13 april 2019, 11:00

In Parijs is een proces in gang gezet tegen Bureau Veritas en de Meyer Werft in Papenburg. Het is aangespannen door circa 1000 overlevenden en familieleden van slachtoffers van de ramp met de ro-ro ferry Estonia in 1994, waarbij 852 mensen om het leven kwamen. De klagers eisen 40,8 miljoen euro voor psychische schade, aldus hun advocaat Maxime Cordier tegenover het Franse persbureau AFP.