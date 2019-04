Schuttevaer Premium Zware Kees: Tuinstoel Facebook

Zaandam 13 april 2019, 09:00

Het was me toch wat met dat enorme containerschip MSC Zoe, begin dit jaar in de Duitse Bocht. Vaar je met je gigantische schip, boordevol containers, krijg je een zeetje dwarsop! Oké, er stond een noord-noordwester storm, maar daar moet een béétje schip toch tegen kunnen?