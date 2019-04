Schuttevaer Premium Extra controles ILT na ramp containerschip Zoë Facebook

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert extra of zeeschepen hun containers goed vastzetten. Aanleiding hiervoor is de ramp met de MSC Zoë die begin januari in zwaar weer even ten noorden van de Waddeneilanden 342 containers verloor.