Schuttevaer Premium Sea-Eye vraagt Malta reddingsschip te helpen Facebook

Twitter

Email VALLETTA 6 april 2019, 23:58

De Duitse hulporganisatie Sea-Eye heeft de regering van Malta gevraagd haar schip met 64 migranten die op de Middellandse Zee zijn opgepikt te laten aanleggen in een haven. ‘Onze voorraden raken snel op. We kunnen deze situatie niet meer lang volhouden. We hebben drinkwater en voedsel nodig', zei een woordvoerder.