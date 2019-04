Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Extreem weer hindert scheepvaart Facebook

Papendrecht 3 april 2019, 10:00

Extreem slecht weer in diverse gebieden op aarde hinderde de scheepvaart. In de VS werden graanexporten vertraagd door overstromingen. In Afrika liepen in drie landen grote gebieden onder water en worden nog veel mensen vermist. Het cruiseschip Viking Sky en het vrachtschip Hagland Captain kwamen in een storm voor de kust van Noorwegen in problemen. De laatste verloor een deel van de deklading hout.