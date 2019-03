Schuttevaer Premium Basel Express in Antwerpen aan de ketting Facebook

Twitter

Email ANTWERPEN 30 maart 2019, 07:00

Port State Control in Antwerpen heeft bij de Panamese vrachtboot Basel Express tientallen gebreken vastgesteld en het schip aan de ketting gelegd. Het was de rivierloods die vorige week het schip de haven had binnengebracht, die had vastgesteld dat de cargo van een Egyptische rederij geen ‘normale boot’ was. Hij had meteen de autoriteiten verwittigd.