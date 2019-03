Schuttevaer Premium Maritiem Gezinskontakt na dip weer op ruim 100 leden Facebook

Twitter

Email Amersfoort 29 maart 2019, 13:00

Met een ledental van precies 101 vestigt de Vereniging Maritiem Gezinskontakt haar hoop op ledenwinst via YoungVMG, dat op Facebook nu bijna net zo groot is als de VMG zelf. Er zijn het afgelopen jaar enkele ‘jonge’ leden (tot 35 jaar) echt lid geworden, maar die overstap met bijbehorende contributie lijkt soms lastig, zo bleek op de algemene ledenvergadering 23 maart in Amersfoort.