Hoewel de leden van de International Group in het verzekeringsjaar februari 2018-2019 werden geplaagd door grote schades, besloten 12 en de 13 leden per 20 februari 2019 geen premieverhoging te vragen. De enige die wel een verhoging vroeg was West of England.