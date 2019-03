Schuttevaer Premium Smeerolie-alarm schakelde motoren Viking Sky uit Facebook

HALGESUND 28 maart 2019, 13:30

De noodsituatie aan boord van het cruiseschip Viking Sky, in het weekend van 23 en 24 maart, was het gevolg van een niveaualarm in de smeeroliebunkers, waardoor alle vier motoren aan boord automatisch werden uitgeschakeld. Dat melden de Noorse maritieme autoriteit, de Norwegian Maritime Authority (NMA).