Met de onthulling door vice-admiraal b.d. Matthieu Borsboom van twee gedenkpaneeltjes in het voorgereddenverblijf van de motorreddingboot Javazee is in Den Helder stilgestaan bij de Slag in de Javazee. Bij deze dramatisch verlopen zeeslag kwamen op 27 februari 1942 in totaal 915 marinemensen om het leven.